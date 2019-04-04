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В Мариуполе полиция отчиталась о результатах работы во время выборов

В Мариуполе полиция отчиталась о результатах работы во время выборов
16:09 Сегодня Телеграф www.0629.com.ua glavred.info

Новости Украины: Глава Нацполиции в Донецкой области на брифинге отчитался о работе полиции во время проведения первого тура президентских выборов.

Из 200 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, три криминальных производства были открыты по ст. 158  Уголовного кодекса  Украины  "Фальсификация избирательного процесса...".  Еще три уголовных производства по факту несоответствия в протоколах были открыты в первые дни апреля. Об этом заявил глава Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин.

По его словам, лица, которые нарушили нормы законодательства, будут привлекаться к уголовной ответственности, санкции предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы. "Создавались следственно-оперативные группы, созданы первостепенные планы по расследованию. Данные дела на контроле центрального органа полиции, руководства МВД. Надеюсь, мы проведем брифинг, когда будет объявлено о подозрении, и криминальные производства будут отправлены в суд",- отметил Семенишин.

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Глава полиции Донецкой области заявил, что ни одного факта о фальсификации на выборах в Мариуполе зарегистрировано не было. Всего за период выборов полицией Донецкой области было зарегистрировано 600 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Из них 33 было внесено  ЕРДР, по 14 сигналам составлены административные протоколы. Во время избирательного процесса было зарегистрировано 5 фактов о заминировании (одно из них в Краматорске, в Мариуполе - по факту обнаружения гранаты), но все они не подтвердились.

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