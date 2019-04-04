В Днепропетровской области провели полевые учения

Новости Украины: Вчера, 3 апреля, на полигоне Днепропетровской области были проведены боевые учения, в рамках которых артиллерия выполняла задания по уничтожению противника.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, учения проходили динамично, с ночными выездами и имитацией боевых столкновений и изменением огневых позиций.

Заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Сергей Бондаренко заявил, что значительное внимание во время учений уделялось формированию психологической стойкости личностного состава и умению командиров адекватно реагировать на разные ситуации.

Перед артиллеристами были поставлены задачи уничтожения условного противника и постановки заграждающего огня. В ведомстве подчеркнули, что в процессе учений оцениваются возможности подразделений, их слаженность и готовность к ведению боя в реальных условиях войны.