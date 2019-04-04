День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: На Донбассе сегодня противник шесть раз обстрелял позиции украинских войск.

На Донбассе с начала суток противник шесть раз обстрелял позиции украинских войск, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, при этом противник трижды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Все обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское, из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия - у города Авдеевка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около поселка городского типа Талаковка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.