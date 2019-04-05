Адвокат "украинского диверсанта" намерен обжаловать приговор

Новости Украины: Адвокат "украинского диверсанта" Владимира Дудки считает приговор незаконным и необоснованным и намерен обжаловать его.

Адвокат украинца Владимира Дудки, осужденного оккупационным судом в Севастополе по сфабрикованному обвинению в "подготовке диверсий", Сергей Легостов назвал 14-летний срок лишения свободы "чрезмерным" и намерен обжаловать его. Об этом Легостов сообщил в эфире радио "Крым.Реалии".

"Мы считаем приговор (в отношении Дудки - ред) незаконным и необоснованным, намерены его обжаловать в 10-дневный срок", - сообщил Легостов. Адвокат рассказал о грубых фальсификациях в ходе следствия, отметив, что его подзащитный был "удобным для того обвинения, которое ему предъявили".

"Дудка был не просто военным, а служил в радиоазведке на корабле. В 2010 году он уволился и служил в МЧС Украины, а потом - в МЧС России и был очень удобный в этом плане для того обвинения, которое ему впоследствии предъявили", - сказал Легостов. Сравнивая данное решение "суда" с приговорами в отношении других "украинских "диверсантов, он назвал его "наиболее суровым приговором по "диверсионным делам" в Крыму".

По мнению адвоката, "14 лет – чрезмерное наказание", он считает, что возможная его цель - "скрыть недостатки и фальсификацию следствия, может, запугать и осужденных, и их родственников, и остальных". Как отметил Легостов, о серьезных фальсификациях материалов следствия свидетельствует адресованное в так называемую прокуратуру г. Севастополя и начальнику УФСБ по Крыму "частное определение суда о нарушениях при производстве дознания и следствия при расследовании данного уголовного дела".

"Обвинение признало часть материалов уголовного дела сфальсифицированными. То, о чем просил прокурор в прениях 2 апреля, нашло свое отражение в частном определении суда. Пока его текста у нас нет. Мы написали заявление на его выдачу, полагаем, что через несколько дней нам его выдадут", - сообщил адвокат. Наряду с этим, он назвал "слабым звеном" в материалах уголовного дела показания другого обвиненного "диверсанта" Дмитрия Штыбликова против Дудки и Алексея Бессарабова и некоего засекреченного свидетеля.

"Через некоторое время мы узнаем, почему он (Штыбликов - ред.) пошел на соглашение и дал показания и против Бессарабова, и против Дудки. В приговоре по Штыбликову эти фамилии прописаны", - рассказал адвокат. Что касается заявлений о пытках во время задержаний, добавил адвокат, то эффективного расследования по ним не было.

"Дудка сразу, еще в 2017 году, подавал заявление о пытках, Бессарабов - в 2019-м. По всем этим заявлениям военно-следственные отделы приняли решение об отказе в возбуждении дел, как и следовало ожидать. Фактически эффективного расследования по данным заявлениям о пытках, в том числе электротоком, со стороны государства не было", - заявил Легостов. Он отметил, что защита Бессарабова также намерена обжаловать приговор в его отношении.

Напоминаем, Севастопольский городской "суд" 4 апреля приговорил фигурантов сфабрикованного "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого. МЗС Украины выразило протест в связи с неправомерным решением оккупационного "суда" в Севастополе о 14 годах лишения свободы для граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова по откровенно сфабрикованному обвинению.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки. В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. 16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривень).