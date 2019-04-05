Боевики с начала конфликта на Донбассе передали Украине 274 военнопленных

Новости Украины: Боевики передали Украине 274 заключенных с начала конфликта на востоке страны.

Поддерживаемые Россией боевики передали Украине 274 заключенных с начала вооруженного конфликта на Донбассе, среди них - девять женщин.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что, в частности, в декабре 2018 года и феврале 2019 года на подконтрольную Украине территорию из мест содержания под стражей на оккупированном Донбассе передали 88 человек, в том числе - 5 женщин. По данным ООН, за время конфликта, по состоянию на конец декабря 2018 года, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч - ранены.

Напоминаем, адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook рассказал, что российские следователи намерены провести проверку на исправность артиллерийских установок малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.