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ФСБ РФ назначило новую экспертизу по делу украинских пленных моряков

ФСБ РФ назначило новую экспертизу по делу украинских пленных моряков
17:35 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Российские следователи проведут проверку на исправность артиллерийских установок малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook рассказал, что российские следователи намерены провести проверку на исправность артиллерийских установок малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По его информации, в Москве 28 и 29 марта продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. За это время следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско с постановлениями относительно назначения новой технической экспертизы. В этот раз сотрудники ФСБ РФ проверят работоспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".

Адвокаты заявили о подаче ходатайства касательно приобщения доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором захваченные моряки признаются военнопленными. Адвокат ожидает, что в ближайшее время с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним,  25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яни Капу", а также катерам "Бердянськ" и "Никополь" во время выполнения планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполя. 

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При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, в результате стрельбы были ранены трое украинских моряков. В последствии, украинские судна были захвачены, а все 24 украинские моряки взяты в плен. Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля. С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

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Артиллерийские установки, Захват украинских суден, Катер Никополь, Украинские военнопленные моряки, Проверка на исправность, Катер Бердянск.
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