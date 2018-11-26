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Москалькова: Российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка

Москалькова: Российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка
17:34 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Российские пограничные службы задержали 24 украинских моряка, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы захватили в Керченском проливе 24 украинских моряка.

"Говоря о количестве задержанных украинских моряков она (Москалькова - ред.) уточнила, что их всего 24 человека", - говорится в сообщении.

Российский омбудсмен также добавила, что трое моряков находятся в первой керченской больнице. "Врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается", - сказала она.

По словам Москальковой, с членами экипажа проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела".

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", - цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

Российский сенатор, также утверждает, что применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины "абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу".

Ранее в понедельник министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что удерживаемые Россией 24 украинских военнослужащих ВМС ВСУ, из которых 6 - ранены, являются военнопленными, и в отношении которых РФ обязана соблюдать нормы Женевских конвенций.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

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Порошенко 26 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине с 26 ноября по 25 января и внес в Верховную Раду законопроект с предложением принять его указ.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту одобрить указ Президента о введении военного положения в Украине.

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Все по теме:

Азовское море, Украинские моряки, Татьяна Москалькова, Керченская протока, Ситуация в Азовском море.
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