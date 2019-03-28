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Вырезали самое важное: как тюремный цензор проверяет письма Сущенко

Вырезали самое важное: как тюремный цензор проверяет письма Сущенко
16:20 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Тюремный цензор колонии, в которой находится узник Кремля Роман Сущенко, зарисовал часть текста в одном письме, а в открытке с поздравлением вырезал текст.

Украинская активистка Ирина Владимирова у себя на странице в Facebook опубликовала снимки письма от украинского политзаключенного Романа Сущенко. По ее словам, Сущенко описал, что после того, как их прочел цензор в колонии - часть текста зарисована или вообще вырезана из письма.

В частности, Сущенко поблагодарил ее за  открытку, конверты и письмо.  Но, пожаловался, что четверть текста на украинском (а может быть на немецком) языке оказалась тщательно заштрихована (очень методично и последовательно), а также стоит печать и комментарий - "переписка разрешена только на русском языке".

Более того, в другой открытке с поздравлениями ко дню его рождения по словам украинского политзаключенного "весь текст, написанный от руки, оказался вырезан".

Поэтому, журналисты опубликовали адрес, на который можно писать Сущенко, но писать письма нужно на русском языке, так как цензура их не пропустит.

Сущенко Роману Владимировичу

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл.,

деревня Утробино, Кировская область,

Россия 613043

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Напомним,  корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.  Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. 8 октября стало известно об этапировании Сущенко в места отбывания наказания. Его этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

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Все по теме:

Письма, Проверка, Роман Сущенко, Украинский политзаключенный, Тюремный цензор.
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