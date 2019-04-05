У бандитов на Донетчине изъяли пулемет Максима (Фото)

Новости Украины: В Донецкой области полиция изъяла у бандитской группировки пулемет Максима.

Пулемет оказался частью арсенала, который полицейские обнаружили у местной бандитской группировки.

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

“Сегодня в Покровске и Мариуполе полицейские Донетчины в ходе проведенных мероприятий у местных бандитов группировки "Чекяна" изъяли целый арсенал оружия”, - сообщил он. Он добавил, что больше всего удивил пулемет Максима в заводской упаковке.

“Складывается впечатление, что он только вышел с завода, но они изготавливались с 1883 до 1945 года”, - отметил Аброськин. Теперь полиция будет выяснять, где именно бандиты взяли этот пулемет.

Напоминаем, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ровенской области обустроенный в нежилом доме тайник с военными средствами поражения. Как сообщает пресс-центр СБУ в субботу, схрон был оборудован в нежилом доме в одном из поселков Здолбуновского района. Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм.