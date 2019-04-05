В Киеве за два месяца принудительно выдворены 45 иностранцев-правонарушителей

Новости Украины: СБУ за два месяца совместной работы с ЦМУ ДМС в Киеве выявили 76 иностранцев-правонарушителей.

В течение февраля-марта в ходе проведения в столичном регионе операции “Мигрант” из Украины принудительно выдворены 45 иностранцев с запретом въезда на три года. Об этом в Facebook сообщает СБУ.

“Во время проведения совместной с ЦМУ ДМС в городе Киеве и Киевской области операции “Мигрант” в феврале-марте текущего года в столичном регионе проведена профилактическая работа по надзору и контролю за исполнением миграционного законодательства. По ее итогам только в Киеве выявлено 76 иностранцев-правонарушителей”, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 61 иностранец нарушил правила пребывания и транзитного проезда через территорию Украины, остальные нарушили порядок трудоустройства, проживания и регистрации. Как отмечается, 45 иностранцев были принудительно выдворены из Украины с запретом въезда на три года.