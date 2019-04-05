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Украинские солдаты взяли в плен военного РФ

Украинские солдаты взяли в плен военного РФ
10:19 Сегодня Телеграф по материалам сайта socportal.info glavred.info

Новости Украины: В ночь с 4 на 5 апреля во время боя солдаты украинской армии отбили группу разведчиков, а одного из военных-оккупантов захватили в плен.

Как сообщается в пресс-центре ООС, разведгруппа российской армии около часа ночи пыталась совершить операцию и выйти в тыл позиций украинских солдат на донецком направлении.

В ведомстве рассказали о деталях проведения боя. В результате сплоченных и организованных действий воинов ВСУ, бойцы на наблюдательных постах смогли разоблачить группу диверсантов и предупредить завершение их операции. После короткого боя оккупанты отступили, но украинским военным удалось захватить в плен одного из разведчиков.

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Пленным оказался российский рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады. С ним будет проведен допрос представителями органов из состава объединенных сил. Согласно сведений членов ОБСЕ, на Донецком направлении была обнаружена современная боевая техника РФ.

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Донбасс, Разведка, Солдат, Захват, Бой, Группа, Плен, Боец, Воин, ООС.
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