Украинские солдаты взяли в плен военного РФ

Как сообщается в пресс-центре ООС, разведгруппа российской армии около часа ночи пыталась совершить операцию и выйти в тыл позиций украинских солдат на донецком направлении.
В ведомстве рассказали о деталях проведения боя. В результате сплоченных и организованных действий воинов ВСУ, бойцы на наблюдательных постах смогли разоблачить группу диверсантов и предупредить завершение их операции. После короткого боя оккупанты отступили, но украинским военным удалось захватить в плен одного из разведчиков.
Пленным оказался российский рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады. С ним будет проведен допрос представителями органов из состава объединенных сил. Согласно сведений членов ОБСЕ, на Донецком направлении была обнаружена современная боевая техника РФ.