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Канада подтвердила, что намерена очистить Украину от мин до 2025 года

Канада подтвердила, что намерена очистить Украину от мин до 2025 года
10:17 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Канада до 2025 года намерена полностью очистить территорию Украины от всех типов мин.

Министерство иностранных дел Канады официально на странице в Twitter заявило, что к 2025 году Канада поставила цель полностью очистить территорию Украины от мин всех типов.

Ведомство в сообщении также указало, что в международный день просвещения по минной безопасности Канада подтверждает свою приверженность уничтожению мин с помощью инициатив в Ираке, Украине, Колумбии, Камбодже и Лаосе, работая над целью освобождения мира от мин до 2025 года.

 

Согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, 4 апреля ежегодно отмечается Международный день просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.

В этот день во всем мире происходит большое количество мероприятий с целью распространения осведомленности по искоренению наземных мин и взрывоопасных остатков войны. Канада помогает ВСУ проводить работу по разминированию территории, на которой раньше велись бои.

Напомним, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2 апреля современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В "Леер-3" на оккупированной территории Донецкой области. Ранее миссия ОБСЕ неоднократно информировала о выявлении различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1".

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Все по теме:

Канада, Генассамблея ООН, Территория Украины, Очистка от мин, Международный день просвещения, По вопросам минной безопасности.
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