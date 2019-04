Канада подтвердила, что намерена очистить Украину от мин до 2025 года

Министерство иностранных дел Канады официально на странице в Twitter заявило, что к 2025 году Канада поставила цель полностью очистить территорию Украины от мин всех типов.

Ведомство в сообщении также указало, что в международный день просвещения по минной безопасности Канада подтверждает свою приверженность уничтожению мин с помощью инициатив в Ираке, Украине, Колумбии, Камбодже и Лаосе, работая над целью освобождения мира от мин до 2025 года.

On #InternationalMineAwarenessDay, Canada reaffirms its commitment to eliminate #landmines through initiatives in #Iraq, #Ukraine, #Colombia, #Cambodia and #Laos, working toward a mine-free world for 2025. #IMAD2019 #OttawaTreaty. https://t.co/DHCMr4jucg

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 4 апреля 2019 г.