Посол из Бельгии посетил Одесский порт

Новости Украины: Дипломат во время своего визита пообщался с директором ГП "Одесский порт" Виктором Войтко и осмотрел производственные комплексы предприятия.

"Во время беседы господин Алекс Ленартс засвидетельствовал заинтересованность государства и деловых кругов Бельгии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в области морского транспорта", - сообщают представители порта.

При этом были упомянуты положительные результаты многолетних контактов ОМТП с крупнейшим портом мира - бельгийским Антверпеном (основными направлениями сотрудничества являются обмен информацией и опытом и обучение специалистов). А остальные участники встречи, как сообщается, рассказали гостю о производственных возможностях и перспективах развития предприятия, представив подробную характеристику грузов и основные реализуемые в настоящее время инвестиционные проекты.

"Одесский порт представляет собой современное предприятие с высокой динамикой развития производственных мощностей. Важно, что львиную долю инвестиций для этого развития вкладывают частные компании, в том числе глобальные игроки на мировом рынке морских перевозок и портовой логистики", - подчеркнул, в частности, начальник администрации ОМТП Игорь Ткачук. Завершился визит иностранного посла его ознакомительной поездкой по производственным комплексам и историческим местам ОМТП.