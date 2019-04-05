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Посол из Бельгии посетил Одесский порт

Посол из Бельгии посетил Одесский порт
11:14 Сегодня Телеграф timer-odessa.net timer-odessa.net

Новости Украины: Дипломат во время своего визита пообщался с директором ГП "Одесский порт" Виктором Войтко и осмотрел производственные комплексы предприятия.

"Во время беседы господин Алекс Ленартс засвидетельствовал заинтересованность государства и деловых кругов Бельгии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в области морского транспорта", - сообщают представители порта.

При этом были упомянуты положительные результаты многолетних контактов ОМТП с крупнейшим портом мира - бельгийским Антверпеном (основными направлениями сотрудничества являются обмен информацией и опытом и обучение специалистов). А остальные участники встречи, как сообщается, рассказали гостю о производственных возможностях и перспективах развития предприятия, представив подробную характеристику грузов и основные реализуемые в настоящее время инвестиционные проекты.

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"Одесский порт представляет собой современное предприятие с высокой динамикой развития производственных мощностей. Важно, что львиную долю инвестиций для этого развития вкладывают частные компании, в том числе глобальные игроки на мировом рынке морских перевозок и портовой логистики", - подчеркнул, в частности, начальник администрации ОМТП Игорь Ткачук. Завершился визит иностранного посла его ознакомительной поездкой по производственным комплексам и историческим местам ОМТП.

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Одесса, Бельгия, Дипломат, Директор, Предприятие, Посол, Порт, Руководство, Визит.
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