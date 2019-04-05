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Живой груз: украинца задержали при попытке перенести в Беларусь 150 попугаев

Живой груз: украинца задержали при попытке перенести в Беларусь 150 попугаев
12:19 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники задержали 45-летнего украинца за попытку незаконно перенести через границу в Беларусь 150 попугаев.

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в четверг, 4 апреля, гражданина Украины при попытке переправить в Беларусь 150 попугаев.

В ведомстве сообщили, что пограничники заметили неизвестного, который быстро двигался в сторону украинско-белорусской границы. Когда мужчина заметил пограничников, он предпринял попытку бегства, но вскоре был задержан.

При себе у него отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие его личность. Кроме того, украинец никак не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории.

При проверке близлежащей территории, где был задержан мужчина, пограничники обнаружили большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски, в котором находилось 150 попугаев.

В последствии было установлено, что задержанным оказался 45-летний житель одного из населенных пунктов приграничья. За попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении украинца составлены админпротоколы. Попугаев изъято и будет передано сотрудникам фискальной службы. 

Напомним, при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Винница-Центральный", в грузе свежих томатов весом 0,2 тонн и происхождением из Республики Польша было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль. К указанному грузу применены фитосанитарные мероприятия: зараженный продукт обеззараженных путем фумигации. Также с целью предотвращения подобных случаев в страну-экспортера отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

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Беларусь, Граница, ГПСУ, Попугаи, Незаконная переноска.
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