Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

Мужчина пересек украинско-польскую границу спиной вперед

Мужчина пересек украинско-польскую границу спиной вперед
13:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинец нашел оригинальный способ незаконно пересечь границу, но польские пограничники его разоблачили.

Пограничная служба Польши задержала 31-летнего украинца, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, желая запутать пограничников. Ранее ему отказали во въезде в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

Как рассказали в четверг в Бескидском отделе Пограничной службы, патруль увидел человека, который шел от границы к соседнему населенному пункту. Проверка показала, что это 31-летний гражданин Украины, который несколькими минутами ранее пересек так называемую зеленую границу.

Польские фирмы в прошлом году отправили за границу около 23 тыс. украинцев

Польская сторона передала нарушителя Украине. Ему на три года запретили въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним, пограничники задержали 45-летнего украинца за попытку незаконно перенести через границу в Беларусь 150 попугаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Граница, ГПСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ с изменением Совета Европы
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ, изменив правила СЕ
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
Украинцев на выходных ждет тепло до +20
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь