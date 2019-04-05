Мужчина пересек украинско-польскую границу спиной вперед

Новости Украины: Украинец нашел оригинальный способ незаконно пересечь границу, но польские пограничники его разоблачили.

Пограничная служба Польши задержала 31-летнего украинца, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, желая запутать пограничников. Ранее ему отказали во въезде в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

Как рассказали в четверг в Бескидском отделе Пограничной службы, патруль увидел человека, который шел от границы к соседнему населенному пункту. Проверка показала, что это 31-летний гражданин Украины, который несколькими минутами ранее пересек так называемую зеленую границу.

Польские фирмы в прошлом году отправили за границу около 23 тыс. украинцев

Польская сторона передала нарушителя Украине. Ему на три года запретили въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним, пограничники задержали 45-летнего украинца за попытку незаконно перенести через границу в Беларусь 150 попугаев.