Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

В КГГА хотят изменить правила проезда в метро: что попадет в список запрета

В КГГА хотят изменить правила проезда в метро: что попадет в список запрета
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Столичные чиновники хотят изменить правила проезда в метро: могут запретить петь песни, кататься на роликах и скейтах, а также есть и пить.

Столичные чиновники внесли изменения в правила проезда в метрополитене, которые должен утвердить Киевсовет. Согласно проекту новых правил, которые опубликовал UBR, киевлянам и гостям столицы хотят запретить есть и пить в метро, петь песни, кататься на роликах и скейтах.

Отмечается, что в список запрещенных действий внесли:

  • запрещено играть на музыкальных инструментах, петь песни или агитировать в метро;
  • нельзя расклеивать рекламу;
  • нельзя есть и пить продукты, которые могут испачкать пассажиров, включая мороженое;
  • запрещается ездить в метро на самокатах, роликах и скейтах, а также любом другом транспорте.

До этого, к хорошо известным табу относились проезд в пьяном виде и проезд с мороженым. Также, изменится и способ оплаты проезда в Киевском метрополитене. 

Киевское метро окончательно намерено отказаться от жетонов, как только в столице будет запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оплаты проезда АОСП. единственным способом оплаты проезда в подземке останется электронный билет, зарегистрированный в АОСП. А уж где он будет записан — на Smart Card, проездном или привязан к QR-коду на одноразовом талоне — не важно. Однако совершенно точно его нельзя будет записать на жетон.

В Киеве планируют провести капитальный ремонт станции метро "Шулявская"

Право продолжать принимать жетоны прописано в документе в виде отлагательного условия: пока АОСП не перейдет из режима тестовой эксплуатации в промышленную, проходить в метро можно будет при помощи жетонов, удостоверений, студенческих и ученических билетов и т.д.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КГГА, Запрет, Список, Киевский метрополитен, Еда и напитки в метро, Петь песни, Кататься на роликах и скейтах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ с изменением Совета Европы
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ, изменив правила СЕ
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
Украинцев на выходных ждет тепло до +20
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь