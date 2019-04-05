В КГГА хотят изменить правила проезда в метро: что попадет в список запрета

Новости Украины: Столичные чиновники хотят изменить правила проезда в метро: могут запретить петь песни, кататься на роликах и скейтах, а также есть и пить.

Столичные чиновники внесли изменения в правила проезда в метрополитене, которые должен утвердить Киевсовет. Согласно проекту новых правил, которые опубликовал UBR, киевлянам и гостям столицы хотят запретить есть и пить в метро, петь песни, кататься на роликах и скейтах.

Отмечается, что в список запрещенных действий внесли:

запрещено играть на музыкальных инструментах, петь песни или агитировать в метро;

нельзя расклеивать рекламу;

нельзя есть и пить продукты, которые могут испачкать пассажиров, включая мороженое;

запрещается ездить в метро на самокатах, роликах и скейтах, а также любом другом транспорте.

До этого, к хорошо известным табу относились проезд в пьяном виде и проезд с мороженым. Также, изменится и способ оплаты проезда в Киевском метрополитене.

Киевское метро окончательно намерено отказаться от жетонов, как только в столице будет запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оплаты проезда АОСП. единственным способом оплаты проезда в подземке останется электронный билет, зарегистрированный в АОСП. А уж где он будет записан — на Smart Card, проездном или привязан к QR-коду на одноразовом талоне — не важно. Однако совершенно точно его нельзя будет записать на жетон.

Право продолжать принимать жетоны прописано в документе в виде отлагательного условия: пока АОСП не перейдет из режима тестовой эксплуатации в промышленную, проходить в метро можно будет при помощи жетонов, удостоверений, студенческих и ученических билетов и т.д.