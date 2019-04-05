На Пасху в Киеве поменяется график общественного транспорта

Новости Украины: Увеличится количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

В Киеве на Пасху общественный транспорт изменит график работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продлит работу на час, а также на час ранее начнет работу 28 апреля. Наземный пассажирский транспорт, который проходит возле метро, в эту же ночь будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут также организованы после прохождения последних поездов метро.

С 05:00 до 10:00 утра 28 апреля увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.