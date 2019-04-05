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На Пасху в Киеве поменяется график общественного транспорта

На Пасху в Киеве поменяется график общественного транспорта
14:07 Сегодня Телеграф sud.ua www.ukrpress.info

Новости Украины: Увеличится количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

В Киеве на Пасху общественный транспорт изменит график работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продлит работу на час, а также на час ранее начнет работу 28 апреля. Наземный пассажирский транспорт, который проходит возле метро, в эту же ночь будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут также организованы после прохождения последних поездов метро.

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С 05:00 до 10:00 утра 28 апреля увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

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Киев, Транспорт, Метро, Автобус, График, Место, Богослужение, Пасха.
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