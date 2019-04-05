В ОРДЛО усиленно ищут незарегистрированных призывников

Новости Украины: Боевики ОРДЛО начинают "месячник уточнения учета военнообязанных", чтобы выявить незарегистрированных лиц.

Администрация оккупантов Донбасса намерена провести «месячник уточнения учета военнообязанных» для поиска дезертиров и присутствия приписного состава по месту прописки и трудоустройства, передает пресс-центр Минобороны Украины со ссылкой на полковника Александра Мотузяника.

Согласно информации Главного управления разведке, за апрель-май военкоматы оккупированных территорий с местными «органами МВД» проверят, присутствует ли приписной состав на месте регистрации и трудоустройства. Кроме этого, под предлогом поиска и задержания дезертиров, а также военных преступников, оккупационные власти обяжут всех лиц призывного возраста документально подтвердить свое пребывание на воинском учете.

Разведка также сообщает, что в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей проводятся «фильтрационные мероприятия» для выявления неучтенных лиц, пригодных для призыва в войска «Л/ДНР». В основном оккупанты проводят свою деятельность под видом поиска незарегистрированного оружия, припасов и наркотиков.

В ночь с 4 на 5 апреля во время боя солдаты украинской армии отбили группу разведчиков, а одного из военных-оккупантов захватили в плен.