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Мужчину на свалке Львовской области до смерти засыпало мусором

Мужчину на свалке Львовской области до смерти засыпало мусором
15:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В городе Самбор на местной свалке произошел инцидент, повлекший за собой смерть 45-летнего мужчины.

На Львовщине в городе Самбор в четверг погиб человек, еще двое выжили после обвала отходов на свалке с отходами, сообщает пресс-служба нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что в четверг, 4 апреля, около 17:00 сотрудникам полиции поступила информация о гибели мужчины во время копания на улице Госпитальной. Предварительно установлено, что трое жителей закарпатского региона на свалке искали металлолом, раскапывая ямы. В одной из них всех троих мужчин засыпало мусором, однако двое смогли выбраться из мусорного плена. Выжившие мужчины пытались выкопать из ямы своего приятеля, но им удалось его достать уже без признаков жизни. Полиция направила тело 45-летнего мужчины на экспертизу.

Открыто уголовное дело по статье умышленное убийство с пометкой «несчастный случай» по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Местное издания Самбора отмечает, что мужчина погиб во время рекультивационных работ за бюджетные 76,7 млн грн. Согласно договору, рабочим необходимо было провести рекультивацию, сделать подъездную дорогу и огородить полигон ТБО. Также отмечается, что мужчина не числился среди работников предприятий, обеспечивающих организацию работ.

Напомним, во Львовской области на шахте "Надежда" в результате обвала породы погиб 41-летний горняк, проводятся раскапывательные работы.

Спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Новояворовск Львовской области, вспыхнувший в воскресенье, 10 марта.

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Львовская область, Мусор, Свалка, Самбор.
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