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Граница без "евробляхеров": В ГПСУ фиксируют уменьшение автомобильного потока

Граница без "евробляхеров": В ГПСУ фиксируют уменьшение автомобильного потока
15:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Пограничники говорят, что на границе исчезли "евробляхеры".

В государственной пограничной службе заявили, что из-за исчезновения "евробляхеров" на границе уменьшился поток автомобилей на 460 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что если пропуск лиц через границу в первом квартале остался на уровне прошлого года, то по транспорту за аналогичный период - отмечается снижение потока на 460 тысяч автомобилей.

"В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования "евробляхеров" и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени", - говорится в сообщении.

Мужчина пересек украинско-польскую границу спиной вперед

Кроме того, в ведомстве рассказали, что сейчас фиксируются случаи наличия у путешествующих на автомобилях страховых сертификатов "Зеленая карта" с признаками подделки.

В частности, с начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельный и 72 недействительных сертификаты.

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ЕС, Граница, ГПСУ, Евробляхеры.
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