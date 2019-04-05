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Вражеский снайпер ранил пограничника на КПВВ "Марьинка": Введен режим "красный"

Вражеский снайпер ранил пограничника на КПВВ "Марьинка": Введен режим "красный"
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Украинский пограничник ранен во время обстрела КПВВ "Марьинка", командующий ОС ввел режим "красный", пункт временно не работает.

Вражеский снайпер в пятницу днем обстрелял контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", украинский пограничник получил ранение. В настоящее время КПВВ временно не работает, командующий объединенных сил Сергей Наев ввел режим "красный".

"В 14.00 вражеский снайпер совершил обстрел блокпоста первого оборонительного рубежа перед контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Вследствие выстрела старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины Алексей Коневега получил ранение в ногу. Военнослужащего эвакуировали в военный госпиталь", - говорится в сообщении на странице операции объединенных сил в Фейсбуке.

Для безопасности личного состава, который выполняет задачи на КПВВ "Марьинка", а также безопасности граждан Украины, которые пересекают линию столкновения, работа КПВВ в настоящее время прекращена.

Командующий ОС генерал-лейтенант С.Наев ввел режим "красный" на этом КПВВ.

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"Предприняты контрснайперские меры подразделением Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил", - указано в сообщении.

В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что состояние здоровья раненого пограничника удовлетворительное. "Около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение", - написал он на странице в Фейсбуке.

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Донбасс, ОРДЛО, КПВВ Марьинка, Сергей Наев.
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