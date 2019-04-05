На Донбассе работал вражеский снайпер: двое бойцов ВСУ ранены

Новости Украины: С начала текущих суток боевики осуществили 8 обстрелов позиций Объединенных сил, двое украинских военнослужащих ранены.

В районе проведения операции Объединенных сил в пятницу, 5 апреля, боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 120 мм – в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь; из снайперского оружия – вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Южное.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.