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Мужчина пытался вывезти за границу две старинные иконы

Мужчина пытался вывезти за границу две старинные иконы
23:35 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Житель Мариуполя пытался вывезти две иконы в коробке от детского планшета.

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении жителю Мариуполя (Донецкая обл.), который пытался незаконно продать за границу две старинные иконы за 500 тыс. грн. Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук, в январе текущего года оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя пытался нелегально продать за границу две старинные иконы конца XIX - начала ХХ века.

"Покупателя делец нашел на специализированном Интернет-аукционе. "Товар", за который злоумышленник планировал получить 500 тыс. грн, он должен был переправить заказчику международным рейсовым автобусом", - сказано в сообщении. Во время таможенного досмотра на одном из пунктов пропуска правоохранители обнаружили иконы, которые мужчина спрятал в коробке от детского планшета. По заключению экспертизы, иконы признаны культурными ценностями.

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Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, где зафиксирована переписка относительно незаконной сделки, а также получение почти 2 тыс. долл. предоплаты. В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.1 ст.201 (подготовка в контрабанде) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Граница, Мужчина, Мариуполь, Иконы, Детский планшет.
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