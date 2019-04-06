Одесский школьник "заминировал" храм

Новости Украины: В Одессе подросток позвонил в полицию и сообщил, что "заминировал" храм.

В Одессе правоохранители сегодня разоблачили несовершеннолетнего жителя города, который сообщил о якобы заминировании храма. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. "15-летний юноша с мобильного своей знакомой позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что одно из культовых сооружений заминировано.

Работники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили злоумышленника. Подросток признался в содеянном, он объяснил свой поступок желанием пошутить", - сказали в полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в городе Стрый во Львовской области провели комплекс оперативных и розыскных мероприятий с целью проверки анонимного сообщения о заминировании Майдана Незалежности, железнодорожного вокзала и городского совета.