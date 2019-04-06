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Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок

Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Киевский суд приговорил двоих злоумышленников, грабивших и убивавших одиноких пенсионерок к 14 годам лишения свободы.

Святошинский районный суд г. Киева огласил приговор двум злоумышленникам, грабивших и убивавших и одиноких пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Святошинский районный суд. Киева огласил обвинительный приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине за совершение ряда особо тяжких преступлений, в частности двух умышленных убийств", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, жертвами всех преступлений становились одинокие пожилые женщины в возрасте от 72 до 81 лет. В частности, двух женщин злоумышленники разыскали в интернете, где те размести объявление о поиске работы.

“Двое из пострадавших искали работу через объявления в интернете. Согласно разработанному плану, злоумышленники представлялись женщинам супружеской парой и предлагали им работу няней для ребенка. Впоследствии под надуманным предлогом назначали встречу в безлюдной местности и грабили, при этом даже не пренебрегая попытками вырывание золотых коронок у потерпевших”, - говорится в сообщении. Кроме того, злоумышленники выбрали жертвой женщину пожилого возраста среди лиц, которые сдают в аренду комнаты на Железнодорожном вокзале Киева.

“Представляясь супругами, сняли у 81-летней пенсионерки комнату, после чего ночью совершили ее убийство и завладели имуществом, денежными средствами и драгоценностями. Еще одной жертвой злоумышленников стала 78-летняя женщина, которую злоумышленники хладнокровно задушили с целью завладения ценностями и денежными средствами”, - проинформировали в прокуратуре.

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По результатам судебного рассмотрения суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а женщине - в виде 14 лет лишения свободы также с конфискацией.

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Киев, Суд, Приговор, Убийца, Пенсионерка.
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