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"Украинских диверсантов" в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам

"Украинских диверсантов" в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам
11:25 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В оккупированном Севастополе суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы.

"Суд" в оккупированном Севастополе вынес приговор двум фигурантам так называемого дела украинских диверсантов Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Их обоих "приговорили" к 14 годам лишения свободы.

Напомним, украинцев задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в якобы подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о том, что задержанные являлись сотрудниками или контрагентами со стороны СБУ.

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В последствии, "суд" Севастополя 16 ноября 2017 года  приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (95 тысяч гривень).  31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Дудке и Бессарабову. 21 февраля 2019 года в подконтрольном Кремлю Севастопольском городском суде Дудка дал показания по делу, заявив о своей невиновности и фальсификации следствия.

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Украинцы, Приговор, Обвинение, Владимир Дудка, Оккупированный Крым, Алексей Бессарабов, Суд Севастополя, Подготовка диверсий в Крыму.
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