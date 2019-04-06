Спасатели назвали лидирующие области по количеству пожаров

Новости Украины: ГСЧС назвала области-лидеры на этой первой неделе апреля по природным пожарам.

Многочисленные пожары на открытых территориях и в природных экосистемах в последние дни были зафиксированы в Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

"Только за минувшие сутки имеем 569 случаев возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Многочисленные пожары на днях были зафиксированы в Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях", - указали в ведомстве.

Поэтому, беря во внимание угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

В пятницу сообщалось, в Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожарами, эвакуировано более 4 тыс. человек, есть жертвы.