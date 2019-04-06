Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку
Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку
Реал совершил камбэк в матче с Эйбаром
Реал совершил камбэк в матче с Эйбаром
Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов

День в ООС: Оккупанты два раза применяли запрещенное оружие

День в ООС: Оккупанты два раза применяли запрещенное оружие
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу, потерь нет.

С начала текущих суток и 18.00 боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них дважды - с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб Операция объединенных сил (ООС) на странице в Фейсбук в субботу

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 6 раз обстрелял опорные пункты ООС: из минометов калибра 120 мм - у села Павлополь; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Широкино; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Опытное; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Старогнатовка; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи Авдеевка, отмечают в штабе ООС.

Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцев.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
03 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
04 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
05 Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
&quot;ЕС не может без конца ждать&quot;: Франция торопит Британию с решением по Brexit
Франция торопит Британию с решением по Brexit
Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь