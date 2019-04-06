Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование

Новости Украины: Правоохранители Киева начали усиленное патрулирование

В Киеве мобильные группы быстрого реагирования заступили на усиленное патрулирование улиц с целью предупреждения преступности, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Решение вывести на улицы дополнительные пешие патрули правоохранителей принято с одной целью - предупреждение уличной преступности, уровень которой с наступлением тепла может увеличиваться. Проводя эти мероприятия, мы сможем улучшить ситуацию с безопасностью, в том числе направляя усилия на превенцию и раскрытия правонарушений. Введение такой экспериментальной формы оперативно-профилактической отработки внедряется с учетом опыта работы иностранных партнеров Национальной полиции Украины", - отметил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Как отмечается, отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала. По его словам, в столице ежедневно дополнительно будут нести службу четыре мобильные группы из десяти правоохранителей в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

"Прибывая на спецавтомобилях, которые будут припаркованы в центре территории патрулирования, они будут распределяться на наряды и в пешем порядке отрабатывать отведенный участок. А в случае поступления информации о совершении тяжкого преступления на территории района - передислоцироваться к месту совершения правонарушения для принятия мер, направленных на его раскрытие", - сообщил А.Крищенко.