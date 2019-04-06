Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%
Спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование

Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
23:23 Сб, 6 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Правоохранители Киева начали усиленное патрулирование

В Киеве мобильные группы быстрого реагирования заступили на усиленное патрулирование улиц с целью предупреждения преступности, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Решение вывести на улицы дополнительные пешие патрули правоохранителей принято с одной целью - предупреждение уличной преступности, уровень которой с наступлением тепла может увеличиваться. Проводя эти мероприятия, мы сможем улучшить ситуацию с безопасностью, в том числе направляя усилия на превенцию и раскрытия правонарушений. Введение такой экспериментальной формы оперативно-профилактической отработки внедряется с учетом опыта работы иностранных партнеров Национальной полиции Украины", - отметил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Как отмечается, отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала. По его словам, в столице ежедневно дополнительно будут нести службу четыре мобильные группы из десяти правоохранителей в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы

"Прибывая на спецавтомобилях, которые будут припаркованы в центре территории патрулирования, они будут распределяться на наряды и в пешем порядке отрабатывать отведенный участок. А в случае поступления информации о совершении тяжкого преступления на территории района - передислоцироваться к месту совершения правонарушения для принятия мер, направленных на его раскрытие", - сообщил А.Крищенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Правоохранители, Патруль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты повторно пройти тест на наркотики
03 Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
04 В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
05 Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 7 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти
На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Невероятные стильные УФ-татуировки на разные темы (Фото)
Невероятные стильные УФ-татуировки на разные темы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь