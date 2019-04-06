Таможенники изъяли рекордную партию сигарет

Новости Украины: Таможенники на Закарпатье задержали рекордную партию сигарет.

На таможенном посту "Неветленфолу"Закарпатской таможни ГФС пресечен незаконный вывоз из Украины крупнейшей в этом году партии табачных изделий, стоимость которой составляет почти 6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГФС в Закарпатской области.

"Сигареты обнаружены в грузовом автомобиле, который следовал из России в Сербию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с поданными водителем к таможенному контролю товаросопроводительными документами в таможенном режиме "транзит" перемещались плиты ДСП. Однако во время таможенного досмотра транспортного средства и груза выяснилось, что в специальных тайниках, которые были сделаны в плитах, были скрыты от таможенного контроля 174 тыс. пачек сигарет с акцизной маркой. Стоимость товара составляет 5 млн 817 тыс. 830 грн.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Товарно-материальные ценности и транспорт изъяты.