На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти

Новости Украины: В Сумской области задержали трех мужчин, которые перекачивали нефть из трубопровода.

На Сумщине вблизи села Кашпури Роменского района полиция задержала преступную группу на краже нефти из трубопровода. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, к сотрудникам Роменского отдела полиции поступила оперативная информация о фактах несанкционированных врезок, совершенные на территории Роменского района.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сегодня ночью, 6 апреля, полицейскими на "горячем" было задержано трех человек, которые перегоняли нефтепродукты со специально обустроенным для этого автомобилем "КамАЗ". Врезка в нафтозбірний коллектор была сделана на 12-м километре от с. Кашпури", – говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Во время осмотра транспортного средства, под тентом, находился на кузове, было обнаружено емкость объемом 20 кубических метров, на треть наполненную нефтепродуктами. Кроме этого, в емкости был присоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода. Утечки нефтепродуктов в окружающую среду не было.

Оборудование для несанкционированного отбора нефтепродуктов, резиновый шланг с кранами и автомобиль следователями было изъято. По информации начальника Роменского отдела полиции Романа Невожая, задержанными лицами оказались 50-, 47 - и 42-летний односельчане, жители соседнего Липоводолинского района, которые признались в совершении кражи нефтепродуктов.

Проводится ряд следственно-оперативных действий, правоохранители принимают меры по установлению круга причастных лиц к этому преступлению. По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (законченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Последние задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.