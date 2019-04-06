Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%
Спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти

На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти
23:57 Сб, 6 Апрель 2019 Телеграф УНИАН Фото: su.npu.gov.ua

Новости Украины: В Сумской области задержали трех мужчин, которые перекачивали нефть из трубопровода.

На Сумщине вблизи села Кашпури Роменского района полиция задержала преступную группу на краже нефти из трубопровода. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, к сотрудникам Роменского отдела полиции поступила оперативная информация о фактах несанкционированных врезок, совершенные на территории Роменского района.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сегодня ночью, 6 апреля, полицейскими на "горячем" было задержано трех человек, которые перегоняли нефтепродукты со специально обустроенным для этого автомобилем "КамАЗ". Врезка в нафтозбірний коллектор была сделана на 12-м километре от с. Кашпури", – говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Во время осмотра транспортного средства, под тентом, находился на кузове, было обнаружено емкость объемом 20 кубических метров, на треть наполненную нефтепродуктами. Кроме этого, в емкости был присоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода. Утечки нефтепродуктов в окружающую среду не было.

Оборудование для несанкционированного отбора нефтепродуктов, резиновый шланг с кранами и автомобиль следователями было изъято. По информации начальника Роменского отдела полиции Романа Невожая, задержанными лицами оказались 50-, 47 - и 42-летний односельчане, жители соседнего Липоводолинского района, которые признались в совершении кражи нефтепродуктов.

Таможенники изъяли рекордную партию сигарет

Проводится ряд следственно-оперативных действий, правоохранители принимают меры по установлению круга причастных лиц к этому преступлению. По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (законченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Последние задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумы, Нефть, Полиция, Кража.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты повторно пройти тест на наркотики
03 Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
04 В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
05 Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 7 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти
На Сумщине задержана преступная группу на краже нефти
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Невероятные стильные УФ-татуировки на разные темы (Фото)
Невероятные стильные УФ-татуировки на разные темы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь