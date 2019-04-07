СБУ Одесской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

Новости Украины: В Одесской области разоблачен антиукраинского интернет-агитатора.

На Одесщине правоохранители разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что он регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР"", - отметили в УСБУ.

Как отмечается, публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований. Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в доме агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.