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В КГГА решили, как будет работать транспорт Киева в Пасхальную ночь и утром

В КГГА решили, как будет работать транспорт Киева в Пасхальную ночь и утром
10:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На Пасху столичный метрополитен продлит работу на один час, а также на один час раньше начнет работу 28 апреля.

В Пасхальную ночь и утром общественный транспорт продлит свою работу, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Согласно с распоряжением КГГА № 602, в ночь с 27 на 28 апреля киевский метрополитен продлит работу на один час, а также на один час раньше начнет работу 28 апреля.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на 1:00 дольше. Перевозки пассажиров будет организовано имеющимися маршрутами после прохождения последних поездов метро.

Также на час раньше начнет работу наземный пассажирский транспорт на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

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С 5:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком. Также будет обеспечено дежурство соответствующих лиц на линиях городского пассажирского транспорта общего пользования.

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КГГА, Пасхальная ночь, Метро Киева, Работа транспорта.
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