Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха

Новости Украины: Согласно рекомендации правительства, у украинцев в апреле будет 10 выходных в связи с Пасхой, которая приходится в 2019 году на 28 апреля.

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней.

Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

Календарь выходных в апреле:

- 27 апреля - суббота, выходной;

- 28 апреля - воскресенье,Пасха, выходной;

- 29 апреля - понедельник, выходной в честь праздника Пасхи;

- 30 апреля - вторник, выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая.

Погода на Пасху

Как говорят в народе, в этом году мы будем праздновать "раннюю" Пасху. Синоптики предсказывают, что второй месяц весны 2018 года ожидается переменчивым, хотя и не слишком холодным. В начале апреля, по мнению синоптиков, будет достаточно тепло. Это тепло начнется еще в конце марта и перейдет в апрель.

На улице температура порадует нас высокими показателями – около 18 градусов тепла. Ночи тоже будут по-весеннему теплыми – не ниже 8-10 градусов тепла. Погода будет преобладать солнечная и приятная. Но не обойдется и без дождей. В некоторых регионах страны они могут быть обильными и частыми (больше нормы). Это скорее касается западных, северных и южных областей Украины. После первой декады апреля месяца ожидается незначительное похолодание. По мнению синоптиков, похолодание не затянется надолго и конец месяца снова принесет тепло и солнечную погоду.