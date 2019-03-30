Скачать
Суббота, 30.03.2019
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха

Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
09:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Согласно рекомендации правительства, у украинцев в апреле будет 10 выходных в связи с Пасхой, которая приходится в 2019 году на 28 апреля.

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней.

Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

Календарь выходных в апреле:

- 27 апреля - суббота, выходной;

- 28 апреля - воскресенье,Пасха, выходной;

- 29 апреля - понедельник, выходной в честь праздника Пасхи;

- 30 апреля - вторник, выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая.

Погода на Пасху

Как говорят в народе, в этом году мы будем праздновать "раннюю" Пасху. Синоптики предсказывают, что второй месяц весны 2018 года ожидается переменчивым, хотя и не слишком холодным. В начале апреля, по мнению синоптиков, будет достаточно тепло. Это тепло начнется еще в конце марта и перейдет в апрель.

В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов

На улице температура порадует нас высокими показателями – около 18 градусов тепла. Ночи тоже будут по-весеннему теплыми – не ниже 8-10 градусов тепла. Погода будет преобладать солнечная и приятная. Но не обойдется и без дождей. В некоторых регионах страны они могут быть обильными и частыми (больше нормы). Это скорее касается западных, северных и южных областей Украины. После первой декады апреля месяца ожидается незначительное похолодание. По мнению синоптиков, похолодание не затянется надолго и конец месяца снова принесет тепло и солнечную погоду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Выходные в апреле, Сколько выходных у украинцев в апреле, Какого числа Пасха в 2019 году, Пасха 28 апреля 2019 года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
03 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
04 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
05 День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
Главные новости 29 марта
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь