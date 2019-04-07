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В Киеве на Майдане Независимости задержали активиста с листовками о Зеленском

В Киеве на Майдане Независимости задержали активиста с листовками о Зеленском
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В центре Киева 7 апреля сотрудники полиции задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате Владимире Зеленском.

В центре Киева 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в Президенты Украины Владимире Зеленском. Об этом говорится на странице общественного движения "Відсіч" в Facebook.

"Только что на Майдане Незалежности полиция задержала активиста движения "Відсіч" Leo Ovcharenko, который стоял возле нашей палатки и успел раздать одну открытку с фактажем о Зеленском. Никаких призывов голосовать "за" или "против" открытка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что к операции были привлечены около 15 полицейских. "Нашего активиста упаковали в машину и доставили в участок №4 на Прорезной, 12б. Однако, когда мы начали звонить в участок - там ответили, что не задерживали нашего активиста и его там нет. В то же время Леонид ведет трансляцию с этого участка", - говорится в сообщении движения "Відсіч".

В то же время сам активист Леонид Овчаренко отметил на странице в Facebook, что находится в отделении уже более часа.

"Участок Прорезная, 12б. Больше часа в отделении, но до сих пор ни записи в журнале, ни протокола о задержании. Шьют злостное неповиновение полиции. Хотя конечно никакого неповиновения не было. Да и задержания не было. Ведь меня просто "пригласили на беседу")", - отметил Овчаренко и добавил, что "старые времена возвращаются".

ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)

Как сообщает движение "Відсіч", в воскресенье, 7 апреля, в 9:00 планировалось установить общественную агитационную палатку на этих выборах на Майдане Незалежности возле Лядских ворот. "В палатке все желающие могли взять листовки для распространения. В листовках будет информация о том, кем на самом деле является Владимир Зеленский и какими последствиями может обернуться его президентство для Украины".

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Киев, Майдан Независимости, Агитация, Палатка, Владимир Зеленский, Видсич, Задержание активиста.
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