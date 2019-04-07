В Днепре двое парней избили и сбросили с моста мужчину, он погиб

Новости Украины: В Днепре двое молодых парней 6 апреля после ссоры с 48-летним мужчиной в одном из кафе скинули избили и скинули его с моста, мужчина погиб.

Вчера, 6 апреля, в г. Днепр между тремя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры двое молодых парней избили 48-летнего мужчину и сбросили с моста. Мужчина погиб. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По словам очевидцев, конфликт между тремя мужчинами произошел в одном из кафе г. Днепр 6 апреля. В ходе ссоры молодые парни избили 48-летнего мужчину и толкнули в воду", - говорится в сообщении.

Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений мужчин 22 и 26 лет. Их доставили в Днепровский отдел полиции и допросили.

Сегодня на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что пострадавший мужчина погиб.

Напомним, в Киевской области несовершеннолетний на автомобиле "Мазда" сбил насмерть двух девушек и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, бросив автомобиль. Впоследствии работники полиции, прибывшие на место происшествия, установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя столичная жительница. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге.