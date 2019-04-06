Парень на отцовской "Мазде" насмерть сбил девушек и сбежал

Новости Украины: В Киевской области несовершеннолетний на автомобиле сбил насмерть двух девушек.

В Киевской области несовершеннолетний на автомобиле «Мазда» сбил насмерть двух девушек и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, бросив автомобиль.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

”Сегодня ночью в дежурную часть полицейские, которые патрулировали окрестности села Песчаная Белоцерковского района, сообщили о том, что на одной из улиц обнаружили автомобиль «Мазда»с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него”, - говорится в сообщении.

Впоследствии работники полиции, прибывшие на место происшествия, установили личности погибших.

”Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя столичная жительница. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель «Мазды» совершил на них наезд. В результате от полученных травм они скончались на месте. Сам водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль”, - отметили в полиции.

В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля «Мазда», который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают виновника ДТП.