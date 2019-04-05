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В Киеве в супермаркете мужчина одним ударом убил покупателя: видео

В Киеве в супермаркете мужчина одним ударом убил покупателя: видео
15:10 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице в торговом центре в очереди за пиццей мужчина одним ударом в голову убил покупателя.

В Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между двумя покупателями, в ходе которого мужчина убил другого одним ударом в голову.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"... возле отдела булочных изделий была небольшая словесная перепалка между двумя парнями. Затем один из них нанес резкий удар в голову второму парню. Все бы ничего, но парень упал, а через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

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Известно, что происшествие произошло 4 апреля в торговом центре по улице Калнышевского.

"Киев Оперативный" обнародовал видео, где видно, как после удара мужчина забрал свою пиццу и пошел оплачивать заказ. На данный момент его разыскивает полиция.

Напомним, в Киеве в одной из квартир на Печерске произошла стрельба.  В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. Установлено, что инцидент возник между мужчинами через решение спорного жилого вопроса.

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Киев, Полиция, Драка, Происшествие.
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