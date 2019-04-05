Автовор в Днепре сбил полицейского в процессе побега

Новости Украины: В Днепре пострадал полицейский при попытке задержания злоумышленников, занимающихся кражей авто.

Автомобильный вор во время попытки сбежать от наряда патрульной полиции на краденном авто наехал на одного правоохранителя, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Отмечается, что сотрудники патрульной полиции стали свидетелями попытки граждан проникнуть в чужое транспортное средство и попытались задержать злоумышленников, но те решили податься в бегство. По словам пресс-службы, один из них сел в автомобиль Hyundai Tucson и совершил наезд на сотрудника полиции. Сотрудник правоохранительных органов, получив телесные повреждения, немедленно обратился к врачу. Помимо наезда на полицейского, злоумышленник протаранил служебное авто патрульной полиции.

Патрулю в сложившейся ситуации пришлось применить табельное оружие для задержания преступников. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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