Пограничника, раненого на КПВВ "Марьинка", эвакуировали в Киев

Новости Украины: В Госпогранслужбе сообщили, что пограничника, который был ранен на КПВВ "Марьинка" 5 апреля. вертолетом эвакуировали в Киев, угрозы его жизни нет.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что сотрудника пограничной службы, которого ранили на КПВВ "Марьинка", вертолетом переправили в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы в Киеве. Сообщается, что военнослужащего Краматорского пограничного отряда эвакуировали в Киев в субботу, 6 апреля.

В Госпогранслужбе отметили, что офицер-пограничник находился на службе старшим смены пограничных нарядов на КПВВ "Марьинка" был ранен в ногу в результате стрельбы вражеского снайпера.

Отмечается, что военнослужащий после получения ранения сразу же госпитализировали в местную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В последствии, его перевезли в военный госпиталь ВСУ, откудае го вертолетом досавили в Харьков, а потом в Киев.

Также, в Госпогранслужбе рассказали, что то сейчас состояние здоровья пограничника стабильно и соответсутет тяжести после перенесенной такого рода операции, угрозы его жизни нет.

Напомним, вражеский снайпер в пятницу, 5 апреля, днем обстрелял контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", украинский пограничник получил ранение. В настоящее время КПВВ временно не работает, командующий объединенных сил Сергей Наев ввел режим "красный".