В Киеве похищение мужчины оказалось социальным экспериментом

Новости Украины: В Киеве сымитировали похищение человека для социального эксперимента, полиция вводила план "Перехват".

Похищение мужчины в Киеве оказалось социальным экспериментом. Всех участников доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В субботу около 18.30 в дежурную часть полиции Киева начали поступать звонки о похищении мужа. Свидетели сообщили: на Кольцевой дороге напротив рынка на остановке общественного транспорта подъехал черный автомобиль "БМВ", из которого вышли двое неизвестных, надели на голову мужчине пакет, посадили его в машину и поехали по Окружной дороге.

На розыск транспортного средства ориентировали все наряды полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального управления полиции. Во время плана "Перехват" автомобиль и участников происшествия обнаружили на парковке торгового центра на улице Берковецкая", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что похищение человека оказалось социальным экспериментом: в такой способ «похитители» решили проверить реакцию граждан на событие. При этом все снимали на видео.

Участники предоставили объяснения правоохранителям, а "потерпевший" обратился с встречным заявлением об отсутствии любых претензий к своим товарищам.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки полицейский окажут правовую квалификацию события.