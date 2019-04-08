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Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен

Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
09:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ДТП под Киевом погиб генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds и волонтер Владимир Слабовский.

Под Киевом в ДТП разбился бизнесмен Владимир Слабовский, помогавший добровольцам в районе АТО/ООС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам… Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом.

Тогда, когда это было важней и нужней всего - в 14-15-м годах", - отметил он.

По данным журналиста, ДТП случилось в воскресенье, 7 апреля. Слабовский был директором украинской агропромышленной компании Allseeds Vladimir Slabovsky.

"Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс".

Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" - включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", - написал Бутусов.

Как сообщалось, 2 апреля в бою в районе Попасной вместе с бойцом Александром Мелютиным погибла волонтер и военнослужащая Яна Червона. В их блиндаж попал вражеский снаряд. Яна Червона участвовала в Майдане в Харькове, была волонтером, служила в батальоне

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Бизнесмен, Волонтер, Владимир Слабовский, Allseeds.
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