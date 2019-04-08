В Харькове взорвали и ограбили банкомат

Новости Украины: В Харькове неизвестные взорвали и обокрали банкомат, пострадавших нет.

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подорвали банкомат, расположенный по ул.Валдайская, и забрали из него деньги, в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:35 в понедельник.

"В ходе осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается, какую сумму забрали из банкомата неизвестные.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.