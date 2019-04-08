В Украине еще два человека умерли от осложнений гриппа

Новости Украины: В Кировоградской области зарегистрированы еще два летальных исхода от осложнения гриппа.

На Кировоградщине за прошлую неделю еще два человека умерли от осложнений гриппа А (H1N1).

Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава.

"Зарегистрированы еще два летальных исхода от осложнения гриппа в г. Кропивницкий и Компанеевском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный", - говорится в сообщении.

В целом, отметили в ОЛЦ, в области зафиксировано 9 летальных исходов. С начала эпидсезона было зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Ни один из больных не был привит против гриппа.

Эпидемическую ситуацию с ОРВИ на четырнадцатой неделе 2019 г. в Центре охарактеризовали как "относительно спокойную". Показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 42,6%). За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% - дети. Всего госпитализированных - 220.