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Названа дата, когда из метро Киева полностью исчезнут жетоны

Названа дата, когда из метро Киева полностью исчезнут жетоны
16:10 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В киевском метрополитене до 31 октября 2019 года оплатить поездку можно будет с помощью жетонов, с 1 ноября - только с помощью электронных средств оплаты.

В пресс-службе Киевского метрополитена заявили, что до 31 октября 2019 года в столичном метро оплатить поездку можно будет жетонами, уже с 1 ноября будут действительны только электронные средства оплаты.

Отмечается, что с 1 ноября нужно будет использовать карты метро, проездные, электронные билеты, банковские карты и др. В пресс-службе столичной подземки сообщили, что вместо жетонов можно будет оплатить проезд с помощью карты метро, проездных, электронных билетов, банковских карт и др.

Пассажирам, привыкшим к частому пользованию метрополитеном и привыкшим к жетонам, проезд советуют оплачивать картой метро. Планируется, что при пополнении карточки на 50 проездов, стоимость каждой поездки составит 6,5 грн. Срок действия - 1 год после каждого использования, он продлевается автоматически.

После использования поездок рабочую карточку можно вернуть в любую кассу и получить обратно залоговую стоимость. Отмечается, что пополнять карточку метро можно наличными в автоматах на каждой станции, а также банковской картой или наличными в любой кассе.

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Также, в Киеве намерены ввести электронный билет. Сообщается, что оплатить его можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей пометкой, а пополнить даже онлайн.  В Киеве с 1 ноября 2018 года в коммунальном общественном транспорте Киева – метро, автобусах, троллейбусах и трамваях – в тестовом режиме ввели единый электронный билет.

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Киев, Метрополитен, Переход, Оплата, Проезд в метро, Жетоны, Электронные средства оплаты.
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