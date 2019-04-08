В Запорожье судят провизора за продажу наркотического лекарства без рецепта

Новости Украины: Провизор аптеки продала без рецепта таблетки комбинированного наркотического лекарственного препарата, который содержит в своем составе наркотическое вещество.

Прокурор Запорожской местной прокуратуры №3 направил в суд обвинительный акт относительно провизора городской аптеки, которая без рецепта продала пациенту лекарственный препарат с наркотическим составом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

Провизора будут судить за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов.

Установлено, что провизор аптеки в Хортицком районе продала без рецепта таблетки комбинированного наркотического лекарственного препарата, который содержит в своем составе наркотическое вещество – кодеин.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, провизору грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, по словам депутата Корчинской, украинские аптеки давно не выполняют никакой социальной миссии, а превратились в "супермаркеты", имеющие целью только заработок. Владельцы сетевых аптек превратили провизоров в мошенников, которые продают ненужные лекарства, считает председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.