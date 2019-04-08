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В Харькове осквернили памятник воинам УПА

В Харькове осквернили памятник воинам УПА
17:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Неизвестные забросали памятник воинам УПА в парке "Молодежном" строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором.

В Харькове правоохранители устанавливают личности неизвестных, которые забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, соответствующая информация была обнаружена в сети Интернет 8 апреля около 11:30.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Установлено, что неизвестные забросали памятник в парке "Молодежном" строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. По данному факту проводится проверка.

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Это не первый случай, когда в Харькове крушат памятник УПА. В частности, в октябре 2017 года неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА. А в июне 2018 года сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак.

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Харьков, Происшествие, Национальная полиция, Памятник воинам УПА.
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