Обнародованы имена задержанных 27 марта крымскотатарских активистов

Новости Украины: Стали известны имена всех задержанных в оккупированном Крыму активистов.

Общественная организация "Крымская солидарность" предоставила список и местонахождение всех задержанных 27 марта в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.

Об этом сообщает "Крым.Реалії".

"Стали известны имена и места содержания под стражей всех крымскотатарских активистов, которые были арестованы в ходе массовых обысков 27 марта в Крыму", - сообщает "Крым.Реалии".

По данным "Крымской солидарности", Тофик Абдулгазиев, Алим Каримов, Яшар Муединов и Иззет Абдуллаев находятся в городе Шахты Ростовской области в СИЗО №4. Все они обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Владлен Абдулкадыров, Билял Адилов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Сервет Газиев, Сейтвели Сейтнабдиев и Рустем Шейхалиев находятся в г. Ростове-на-Дону в СИЗО №1. Все, кроме Фархода Базарова, обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Базаров обвиняется по части 1 той же статьи (организация деятельности террористической организации).

Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза и Рустем Сейтхалилов находятся в российском Таганроге в СИЗО №2. Все обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Шабан Умеров и Руслан Сулейманов находятся в Ростове-на-Дону в СИЗО №4. Все обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации).

Джемиль Гафаров, Эрфан Османов и Асан Яников находятся в российском Ростове-на-Дону в СИЗО №5. Все обвиняются по той же части 2 статьи 205.5 УК России.

Как сообщалось ранее, 27 марта в оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. 29 марта ФСБ задержала еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, однако его местонахождение родственникам не известно. Супруга Эдема Яячикова подала заявление о похищении её мужа. В настоящее время он находится в розыске.

В ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов, которые пришли поддержать своих соотечественников. Суд в Симферополе оштрафовал Зиядинова на 500 рублей за "неповиновение полиции", а Мамутова арестовали на 5 суток.