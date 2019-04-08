Адвокаты попытаются встретиться с арестованными крымскими татарами

Новости Украины: Адвокаты намерены увидеться с политзаключенными крымскими татарами и мусульманами, которых в нарушение международного права вывезли с территории Крыма.

Крымские адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев и Маммет Мамбетов выехали в Ростовскую область РФ для встречи со своими подзащитными, незаконно вывезенными из оккупированного Крыма после массовых обысков и арестов. Об этом адвокат Эмиль Курбединов написал на своей странице в Facebook.

"Путь лежит в г. Шахты, Ростовской области. Намерены увидеться с политзаключенными крымскими татарами, мусульманами, которых в нарушение международного права (4-ая Женевская конвенция) вывезли с территории Крыма! Мой подзащитный Тофик Абдулгазиев", - написал Курбединов.

Как сообщалось, 27 марта в оккупированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар, за которыми последовали задержания и аресты активистов "Крымской солидарности". В настоящее время все арестованные по подозрению в терроризме крымские татары находятся в Ростовской области.

Из числа крымских адвокатов была сформирована команда по защите 23-х крымскотатарских активистов и с помощью консула Украины в Ростове-на-Дону - установлено местонахождение каждого политзаключенного. До настоящего времени со своими подзащитными в СИЗО Ростовской области смола встретиться только Лиля Гемеджи.