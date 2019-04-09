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Госпогранслужба называет условия для окончания работ на границе с РФ

Госпогранслужба называет условия для окончания работ на границе с РФ
08:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Харьковской области при наличии финансирования планируют закончить работы по инженерно-техническому обустройству границы с РФ до конца года.

Работы по инженерно-техническому обустройству границы с РФ в Харьковской области будут окончены в 2019 году при наличии финансирования, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"100% на участке (ответственности - ред.) Харьковского пограничного отряда обустроено противотранспортным рвом и валом. Дополнительно устанавливается заградительный забор, контрольно-следовая полоса и т.д. Полностью обустроено более 65%", - сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы Василий Панасюк.

По словам помощника начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксаны Иванец, в Харьковской области до конца года в отделе пограничной службы (ОПС) "Тополи" планируется установить 1,2 км металлического забора, в ОПС "Золочев" - 4 перехода для прокладки рокадной дороги на сложных участках, в ОПС "Веселое" - 500 м рокадной дороги, 2 перехода для прокладки рокадной дороги на сложных нестандартных направлениях.

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Кроме того, все участки предполагается оборудовать системами видеонаблюдения и контроля. "В этом году мы вышли на завершающий этап и надеемся при наличии финансирования закончить эти работы до конца года", - сказала О.Иванец.

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Харьковская область, Граница, Российская Федерация, Государственная пограничная служба Украины, Оксана Иванец, Василий Панасюк.
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